Администрация Трампа обжаловала решение о снятии его имени с театра в Вашингтоне

Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, требующее убрать его имя из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
Это следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Все ответчики по этому делу настоящим уведомляют, что подают апелляцию в Апелляционный суд США по округу Колумбия на постановление суда от 29 мая 2026 года», — указано в тексте.
Ранее суд в Вашингтоне запретил Трампу без одобрения конгресса переименовывать в свою честь центр Кеннеди. Также он потребовал убрать со здания фамилию действующего президента, появившуюся на восточном фасаде в декабре 2025 года.
Кроме того, суд запретил закрывать театр на ремонт, начало которого было запланировано на июль.
Ранее Трамп выразил изумление решением суда, признавшего незаконным переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в его честь, и поручил передать объект под управление конгресса.