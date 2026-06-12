В польском Кельце призвали переименовать улицу Бандеры в Виннице

Депутаты городского совета польского города Кельце разработали резолюцию, адресованную властям и населению Винницы, с требованием переименовать улицу, носящую имя Степана Бандеры, сообщает региональный телеканал Świętokrzyska.
Инициатива исходила от представителей консервативной партии «Право и справедливость».
В резолюции подчеркивается, что данное обращение направлено на сохранение и дальнейшее укрепление исторических связей между городами. «Мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица», — указано в тексте документа.
Депутаты уточняют, что речь идет об улице, получившей свое название в 2022 году в честь Бандеры.
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