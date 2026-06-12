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В восьми аэропортах России введены временные ограничения

Восемь аэропортов, включая Волгоград, Казань и Нижнекамск, временно не обслуживают рейсы.

Восемь аэропортов, включая Волгоград, Казань и Нижнекамск, временно не обслуживают рейсы.

Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов коснулись воздушных гаваней Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Росавиация сняла временные ограничения с аэропортов Внуково и Домодедово.

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