Shell подписала соглашение о начале разработки месторождения газа в Венесуэле

Британская компания Shell подписала с Венесуэлой соглашение о начале первого этапа разработки и эксплуатации месторождения газа блока Лоран. Об этом сообщает венесуэльский гостелеканал VTV.
В подписании соглашения участвовала уполномоченная президент Венесуэлы Дельси Родригес. Полученное сырье планируется направлять как на обеспечение нужд внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт.
Блок Лоран — крупный газовый актив, объединяющий семь месторождений. Шесть из этих участков территориально расположены в пределах Венесуэлы и соседней Республики Тринидад и Тобаго.