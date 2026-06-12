Троих шведов оштрафовали за бросание камней через границу с Россией

Трое граждан Швеции были задержаны и оштрафованы норвежской полицией за кидание камней в направлении российской границы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию области Финнмарк.
Правоохранители установили, что трое шведов совершили действия, расценённые как нарушение границы. Каждому из них был выписан штраф в размере 8 тыс. крон (более $800).
Как уточнил норвежский телеканал TV2, местное законодательство запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на границу или через неё.
Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Осло выступает за создание горячей линии с Москвой.