Fox: США сбили два запущенных в сторону Ормуза беспилотника Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Американские военные перехватили два иранских беспилотника, запущенных в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник.
«ВС США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе», — написала она в X. По утверждению неназванного американского чиновника, Тегеран «попытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив».
Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщала о серии взрывов недалеко от иранского города Сирик в провинции Хормозган.