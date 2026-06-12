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Fox: США сбили два запущенных в сторону Ормуза беспилотника Ирана

По словам источника телеканала, Тегеран «пытался нанести удар по коммерческим судам».

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Американские военные перехватили два иранских беспилотника, запущенных в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник.

«ВС США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе», — написала она в X. По утверждению неназванного американского чиновника, Тегеран «попытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив».

Ранее гостелерадиокомпания IRIB сообщала о серии взрывов недалеко от иранского города Сирик в провинции Хормозган.

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