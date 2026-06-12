Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не помогут никакие меры безопасности во время перелетов по Европе, если будет отдан приказ о его ликвидации, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru председатель Совета по профессиональным квалификациям в Негосударственной сфере безопасности, телохранитель Дмитрий Фонарев.
Напомним, маршрут Зеленского значительно изменили во время последних перелетов по Европе на фоне скандала с Польшей из-за присвоения подразделению ВСУ названия в честь нацистского отряда времен Второй мировой войны.
Зеленский избегал использования польского воздушного пространства для международных перелетов. Вместо этого он выбирал альтернативные маршруты, например, через Молдавию. Однако после нескольких таких маневров самолет с Зеленским на борту вернулся в Польшу.
По сообщениям некоторых СМИ, подобная мера связана с опасениями Зеленского насчет возможного покушения на него.
Фонарев, комментируя этот инцидент, отметил, что во время перелетов Зеленского вряд ли вообще принимались какие-либо особые меры безопасности.
«Могут ли Зеленского ликвидировать во время перелета? Могут, но для этого нужен приказ, а специалисты, которым он будет отдан, должны будут его выполнить. Как его могли дополнительно защитить? Никак, несмотря на то, что самолеты в этом плане гораздо безопаснее, например, вертолетов. Но самолет сам по себе защититься не может. Вокруг него хоть три истребителя будут лететь… Может, отобьют удар, а, может, и нет. Но без приказа такая операция не произойдет», — объяснил эксперт.
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