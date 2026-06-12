Приказ на ликвидацию: Зеленскому предрекли смерть в воздухе при побеге

«Могут ли Зеленского ликвидировать во время перелета? Могут, но для этого нужен приказ, а специалисты, которым он будет отдан, должны будут его выполнить. Как его могли дополнительно защитить? Никак, несмотря на то, что самолеты в этом плане гораздо безопаснее, например, вертолетов. Но самолет сам по себе защититься не может. Вокруг него хоть три истребителя будут лететь… Может, отобьют удар, а, может, и нет. Но без приказа такая операция не произойдет», — объяснил эксперт.