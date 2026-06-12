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DT: череда отставок в Минобороны Британии нанесла удар по Стармеру

Кабинет Стармера после отставок в Минобороны Британии оказался в состоянии хаоса.

Источник: Аргументы и факты

Четыре члена Лейбористской партии, занимавшие должности в Минобороны Великобритании, 11 июня объявили о своей отставке, что, по мнению британских СМИ, серьезно ослабило позиции премьер-министра Кира Стармера.

Как сообщает телеканал Sky News, помимо публично объявленных отставок министра обороны Джона Хили, его заместителя Алистера Карнса и парламентского секретаря Памелы Нэш, еще один парламентский секретарь, Рейчел Хопкинс, также решила покинуть свой пост в Минобороны.

Газета The Daily Telegraph подчеркивает, что эти отставки нанесли серьезный политический удар премьер-министру, оставив его правительство в крайне уязвимом положении перед предстоящими саммитами G7 и НАТО, на которых вопросы оборонных расходов и безопасности будут играть ключевую роль.

The Times отмечает, что кабинет Стармера после этих событий оказался в состоянии хаоса. Ранее Хили и Карнс заявили, что покидают свои посты из-за несогласия с уровнем финансирования оборонного сектора со стороны правительства.

Ранее также стало известно, что мэр региона Большой Манчестер Энди Бернэм пользуется более высокой поддержкой среди членов правящей Лейбористской партии, чем действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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