DT: череда отставок в Минобороны Британии нанесла удар по Стармеру

Четыре члена Лейбористской партии, занимавшие должности в Минобороны Великобритании, 11 июня объявили о своей отставке, что, по мнению британских СМИ, серьезно ослабило позиции премьер-министра Кира Стармера.
Как сообщает телеканал Sky News, помимо публично объявленных отставок министра обороны Джона Хили, его заместителя Алистера Карнса и парламентского секретаря Памелы Нэш, еще один парламентский секретарь, Рейчел Хопкинс, также решила покинуть свой пост в Минобороны.
The Times отмечает, что кабинет Стармера после этих событий оказался в состоянии хаоса. Ранее Хили и Карнс заявили, что покидают свои посты из-за несогласия с уровнем финансирования оборонного сектора со стороны правительства.
Ранее также стало известно, что мэр региона Большой Манчестер Энди Бернэм пользуется более высокой поддержкой среди членов правящей Лейбористской партии, чем действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер.