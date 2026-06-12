Старшая дочь короля Таиланда скончалась после продолжительной болезни

Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни, сообщило бюро королевского двора.
Заявление публикует газета Nation.
В четверг, 11 июня, её состояние резко ухудшилось. С 21 мая у принцессы развилась инфекция в брюшной полости, вызванная воспалением кишечника.
Она также страдала от низкого кровяного давления и нерегулярного сердцебиения.
Принцесса с декабря 2022 года находилась в коме. Врачи зафиксировали у неё аномальную свёртываемость крови.