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Старшая дочь короля Таиланда скончалась после продолжительной болезни

Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни, сообщило бюро королевского двора.

Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет после продолжительной болезни, сообщило бюро королевского двора.

Заявление публикует газета Nation.

В четверг, 11 июня, её состояние резко ухудшилось. С 21 мая у принцессы развилась инфекция в брюшной полости, вызванная воспалением кишечника.

Она также страдала от низкого кровяного давления и нерегулярного сердцебиения.

Принцесса с декабря 2022 года находилась в коме. Врачи зафиксировали у неё аномальную свёртываемость крови.