Нарколог Шуров увидел политику в деле о наркотиках турецких звёзд сериалов

Как сообщалось, в Турции проходит масштабная антинаркотическая операция. В четверг правоохранители Стамбула задержали более двух десятков известных лиц, включая звезду культового сериала «Великолепный век» Берен Саат. В апреле в рамках того же дела сообщалось о задержаниях ещё девяти популярных актёров и деятелей индустрии развлечений.