Нарколог Шуров увидел политику в деле о наркотиках турецких звёзд сериалов

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в эксклюзивном интервью aif.ru заявил, что громкие задержания знаменитостей в Турции могут быть не столько борьбой с наркотиками, сколько политическим событием.
Как сообщалось, в Турции проходит масштабная антинаркотическая операция. В четверг правоохранители Стамбула задержали более двух десятков известных лиц, включая звезду культового сериала «Великолепный век» Берен Саат. В апреле в рамках того же дела сообщалось о задержаниях ещё девяти популярных актёров и деятелей индустрии развлечений.
Шуров обратил внимание, что многие фигуранты скандального дела ранее открыто поддерживали мэра Стамбула (Экрема Имамоглу) и активно работали на оппозицию. Этот факт, как считает специалист, ставит под сомнение и другие причины громких задержаний.
«Сейчас власти, видимо, используют слабости знаменитостей. Формальный повод — употребление, но употребление ещё не означает распространение. Часть обвинений, судя по всему, может не подтвердиться, а у некоторых тесты на наркотики вовсе оказались отрицательными», — подчеркнул нарколог.
Ситуация коснулась, в основном, популярных лиц, имеющих яркую гражданскую позицию, заметил собеседник издания.
«С чего бы вдруг центральная власть так озаботилась моральным обликом звёзд турецких сериалов именно сейчас?» — резюмировал Шуров.
Ранее Шуров объяснил отказ Зеленского от мира многолетней зависимостью.