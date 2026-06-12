Аналитик Гринь: для организации пикника в парке надо соблюдать ряд требований

«В период особого противопожарного режима могут запрещать посещение лесов или использование любых источников нагрева/розжига. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и в ряде парков могут быть отдельные запреты и штрафы. За мусор и повреждение зелёных насаждений предусмотрены ответственность и штраф до 3 тыс. рублей для физических лиц по ст. 8.2 КоАП России (несоблюдение экологических требований)», — заключила собеседница RT.