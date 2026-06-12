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Аналитик Гринь: для организации пикника в парке надо соблюдать ряд требований

Пикники без разведения огня, как правило, допустимы, если это не запрещено правилами на конкретной территории, если не используются открытый огонь, мангал или угли и не нарушаются требования пожарной безопасности и санитарные правила.

Источник: RT на русском

Пикники без разведения огня, как правило, допустимы, если это не запрещено правилами на конкретной территории, если не используются открытый огонь, мангал или угли и не нарушаются требования пожарной безопасности и санитарные правила.

Об этом рассказала в беседе с RT Елена Гринь, эксперт Народного фронта.

«В период особого противопожарного режима могут запрещать посещение лесов или использование любых источников нагрева/розжига. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и в ряде парков могут быть отдельные запреты и штрафы. За мусор и повреждение зелёных насаждений предусмотрены ответственность и штраф до 3 тыс. рублей для физических лиц по ст. 8.2 КоАП России (несоблюдение экологических требований)», — заключила собеседница RT.

Ранее финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с RT рассказала, как выгоднее спланировать летний пикник.