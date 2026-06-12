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Японская ракета Н3 с шестью микроспутниками вышла на орбиту

Флагманская японская ракета H3 с шестью небольшими спутниками на борту стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, сообщает газета Yomiuri.

Флагманская японская ракета H3 с шестью небольшими спутниками на борту стартовала с космического центра Танэгасима в префектуре Кагосима, сообщает газета Yomiuri.

Носитель под номером 6 успешно вышел на запланированную орбиту, что ознаменовало полную надежность миссии. Примерно через шесть минут после старта Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подтвердило штатный режим полета. «Сгорание на второй ступени, управление и траектория полета в норме», — сообщили специалисты ведомства.

Ракета вывела в космос шесть микроспутников, созданных японскими университетами и коммерческими компаниями. В числе полезной нагрузки на борту находятся аппарат «Умицубаме» Токийского университета науки, оснащенный высокоэффективной камерой для дистанционного зондирования Земли, а также спутник «Сираито» Университета Сидзуоки, предназначенный для тестирования перспективных технологий сбора космического мусора.

Старт стал первым для ракет этого типа за последние полгода. Прошлая миссия в декабре прошлого года завершилась тем, что ракета-носитель № 8 не смогла вывести на орбиту геолокационный спутник из-за технического сбоя и отказа двигателя.