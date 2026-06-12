Разозлила Макрона и Мерца: Кае Каллас предсказали крах

Эпатажная манера ведения переговоров и продвижение интересов прибалтийских государств и Польши настроили против главы евродипломатии Каи Каллас ключевых игроков ЕС, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Как сообщалось, страны Евросоюза изучают варианты масштабной реформы Европейской службы внешних действий (EEAS) на фоне недовольства эффективностью ее работы и деятельностью главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
По мнению эксперта, агрессивная риторика Каллас в адрес крупнейших мировых держав разрушает те хрупкие мосты, которые пытаются выстроить ведущие экономики Евросоюза.
«В целом Каллас ведёт себя довольно-таки вызывающе в отношениях с Китаем. Она поссорилась и недипломатично ведёт себя с Россией, с которой страны ЕС всё же пытаются некоторый политес в отношениях сохранять. Каллас же никакого политеса не соблюдает», — подчеркнул Данилин.
Однако главный конфликт, по мнению политолога, разгорелся не из-за Москвы или Пекина, а из-за подмены внутриевропейской повестки. Каллас обвиняют в том, что она лоббирует интересы малых государств в ущерб историческим лидерам ЕС.
«Главное — это то, что Каллас продвигает нарративы прибалтийских государств и Польши, делая их основными в рамках Еврокомиссии вместо интересов таких классических сильных государств, как Германия и Франция», — заявил эксперт.
Что касается будущего Каи Каллас, Данилин не верит в её громкое возвращение в национальную политику или в занятие значимого поста после отставки. По его прогнозам, ее судьба будет типичной для уходящих еврочиновников — почетная ссылка в структуры, далекие от реальных рычагов власти.
«Я думаю, что, скорее всего, она получит какой-то статус в одной из некоммерческих организаций, связанных с Еврокомиссией и внешнеполитическими отношениями. Так же, как это было с предшественницей Борреля (Федерика Могерини), в отношении которой сейчас идёт уголовное дело за перерасходование денег в Бельгии», — резюмировал Данилин.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Каллас удалось вывести из себя страны Евросоюза.