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Разозлила Макрона и Мерца: Кае Каллас предсказали крах

Кая Каллас занимается продвижением интересов прибалтийских государств и Польши. Политолог Данилин в эксклюзивном интервью aif.ru объяснил, чем глава евродипломатии разозлила Францию и Германию.

Источник: Аргументы и факты

Эпатажная манера ведения переговоров и продвижение интересов прибалтийских государств и Польши настроили против главы евродипломатии Каи Каллас ключевых игроков ЕС, заявил в эксклюзивном интервью aif.ru политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Как сообщалось, страны Евросоюза изучают варианты масштабной реформы Европейской службы внешних действий (EEAS) на фоне недовольства эффективностью ее работы и деятельностью главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

По мнению эксперта, агрессивная риторика Каллас в адрес крупнейших мировых держав разрушает те хрупкие мосты, которые пытаются выстроить ведущие экономики Евросоюза.

«В целом Каллас ведёт себя довольно-таки вызывающе в отношениях с Китаем. Она поссорилась и недипломатично ведёт себя с Россией, с которой страны ЕС всё же пытаются некоторый политес в отношениях сохранять. Каллас же никакого политеса не соблюдает», — подчеркнул Данилин.

Однако главный конфликт, по мнению политолога, разгорелся не из-за Москвы или Пекина, а из-за подмены внутриевропейской повестки. Каллас обвиняют в том, что она лоббирует интересы малых государств в ущерб историческим лидерам ЕС.

«Главное — это то, что Каллас продвигает нарративы прибалтийских государств и Польши, делая их основными в рамках Еврокомиссии вместо интересов таких классических сильных государств, как Германия и Франция», — заявил эксперт.

Что касается будущего Каи Каллас, Данилин не верит в её громкое возвращение в национальную политику или в занятие значимого поста после отставки. По его прогнозам, ее судьба будет типичной для уходящих еврочиновников — почетная ссылка в структуры, далекие от реальных рычагов власти.

«Я думаю, что, скорее всего, она получит какой-то статус в одной из некоммерческих организаций, связанных с Еврокомиссией и внешнеполитическими отношениями. Так же, как это было с предшественницей Борреля (Федерика Могерини), в отношении которой сейчас идёт уголовное дело за перерасходование денег в Бельгии», — резюмировал Данилин.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Каллас удалось вывести из себя страны Евросоюза.

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