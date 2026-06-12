Разозлила Макрона и Мерца: Кае Каллас предсказали крах

«Я думаю, что, скорее всего, она получит какой-то статус в одной из некоммерческих организаций, связанных с Еврокомиссией и внешнеполитическими отношениями. Так же, как это было с предшественницей Борреля (Федерика Могерини), в отношении которой сейчас идёт уголовное дело за перерасходование денег в Бельгии», — резюмировал Данилин.