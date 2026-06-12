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Суд признал законным пожизненный приговор по делу об убийстве Моторолы

Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Погорелову, признанному виновным в убийстве комбата Арсена Павлова с позывным Моторола и подготовке покушения на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко.

Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор Александру Погорелову, признанному виновным в убийстве комбата Арсена Павлова с позывным Моторола и подготовке покушения на жизнь первого главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На этой неделе апелляционная инстанция отклонила жалобы защиты и оставила приговор без изменений.

Как установило следствие, в 2014 году сотрудники СБУ организовали агентурную сеть для убийства Захарченко. Погорелов по заданию спецслужб следил за главой ДНР и в августе 2017 года заминировал туалет в ресторане, где часто бывал Захарченко. Взрывчатку тогда успели обнаружить.

В 2016 году тот же Погорелов установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме Павлова. 16 октября 2016 года сообщник привёл бомбу в действие, командир погиб.

Южный окружной военный суд в июне 2024 года назначил Погорелову пожизненный срок. Другие фигуранты дела получили от 12 до 17 лет.