Суд признал законным пожизненный приговор по делу об убийстве Моторолы

Как установило следствие, в 2014 году сотрудники СБУ организовали агентурную сеть для убийства Захарченко. Погорелов по заданию спецслужб следил за главой ДНР и в августе 2017 года заминировал туалет в ресторане, где часто бывал Захарченко. Взрывчатку тогда успели обнаружить.