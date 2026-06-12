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Польские депутаты требуют от Винницы переименовать улицу Бандеры

Переименовать улицу Степана Бандеры потребовали от властей и жителей Винницы депутаты городского совета польского города Кельце.

Переименовать улицу Степана Бандеры потребовали от властей и жителей Винницы депутаты городского совета польского города Кельце.

Об этом проинформировал телеканал Świętokrzyska.

Инициаторами документа стали члены фракции консервативной партии «Право и справедливость». Они подготовили соответствующую резолюцию.

«В целях сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица», — говорится в заявлении.

Политики подчеркнули, что в Польше Бандера и наследие ОУН-УПА однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения.

Ранее правый польский политик Якуб Климас призвал потребовать от Украины сноса памятников Степану Бандере как условие продолжения польской помощи.