Польские депутаты требуют от Винницы переименовать улицу Бандеры

Переименовать улицу Степана Бандеры потребовали от властей и жителей Винницы депутаты городского совета польского города Кельце.
Об этом проинформировал телеканал Świętokrzyska.
Инициаторами документа стали члены фракции консервативной партии «Право и справедливость». Они подготовили соответствующую резолюцию.
«В целях сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица», — говорится в заявлении.
Политики подчеркнули, что в Польше Бандера и наследие ОУН-УПА однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения.
Ранее правый польский политик Якуб Климас призвал потребовать от Украины сноса памятников Степану Бандере как условие продолжения польской помощи.