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Норвегия выделит $10,5 млн на ремонт Чернобыльской АЭС после удара БПЛА

Власти Норвегии выделят 100 млн крон ($10,53 млн) на ремонт Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС. НБК был поврежден в результате удара БПЛА в феврале прошлого года.

Власти Норвегии выделят 100 млн крон ($10,53 млн) на ремонт Нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС. НБК был поврежден в результате удара БПЛА в феврале прошлого года.

Согласно заявлению посольства Норвегии в Киеве, опубликованному в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), средства будут направлены на восстановление защитной конструкции над разрушенным четвертым энергоблоком станции.

Указанная сумма поступит через Международный счет чернобыльского сотрудничества (ICCA) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). О выделении субсидии объявил госсекретарь норвежского МИД Эйвинд Вад Петерссон во время визита в Киев 7 июня.

Атака БПЛА на ЧАЭС произошла в феврале 2025 года. По данным МАГАТЭ, в результате налета защитный купол получил пробоину диаметром около 6 м. На станции начался пожар, были повреждены кабельные линии и оборудование.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные обвинения беспочвенными.

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