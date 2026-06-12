Кая никакая: Макрон и Мерц выгоняют Каллас из политики после скандала

«Действия в отношении Каллас затрагивают, безусловно, полномочия всей Еврокомиссии и могут рассматриваться в ЕС как попытки ограничения значимости руководителей. Это вызовет серьёзное недовольство со стороны Брюсселя. Там защищать Каллас будут всеми средствами, потому что если сейчас ограничат её права, то завтра могут ограничить права Урсулы фон дер Ляйен, а послезавтра — существенным образом ограничить права всей Еврокомиссии», — пояснил политолог.