Попытки ограничить полномочия главы евродипломатии Каи Каллас оказались не просто подковерной игрой или заурядной аппаратной интригой. По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, это закономерная реакция системы на профессиональную несостоятельность чиновницы, чей стиль работы стремительно уничтожает внешнеполитический престиж Брюсселя. В то время как страны ЕС ищут варианты масштабной реформы Европейской службы внешних действий, сама Каллас стала символом опасного разлома между наднациональной бюрократией и национальными столицами.
Ядерная дипломатия без политеса.
В эксклюзивной беседе с aif.ru Данилин дал уничтожающую характеристику главе евродипломатии. Корень кризиса, как считает эксперт, кроется не столько в геополитических обстоятельствах, сколько в личных качествах Каллас и её деструктивном темпераменте.
«Основная проблема, конечно, заключается в самой Каллас. Она не просто глупа, она ещё и агрессивно глупа. На фоне Жозепа Борреля она представляется как абсолютный инфернальный субъект, который дискредитирует внешнюю политику Еврокомиссии», — заявил политолог.
Эпатажная и вызывающая манера экс-премьера Эстонии уже успела настроить против неё ведущие мировые центры силы. По наблюдениям Данилина, агрессивная риторика на китайском и российском направлениях разрушает те хрупкие дипломатические мосты, которые ведущие экономики ЕС пытаются сохранить даже в периоды обострений.
«Она поссорилась и недипломатично ведёт себя с Россией, с которой страны ЕС всё же пытаются некоторый политес в отношениях сохранять. Каллас же никакого политеса не соблюдает», — подчеркнул эксперт.
Подмена европейской повестки.
Однако, согласно анализу Данилина, главный конфликт разгорелся вовсе не из-за Москвы или Пекина. Значительно более чувствительным ударом для «классических тяжеловесов» Евросоюза стало систематическое лоббирование Каей Каллас узких интересов восточноевропейской окраины в ущерб позициям Берлина и Парижа.
«Главное — это то, что Каллас продвигает нарративы прибалтийских государств и Польши, делая их основными в рамках Еврокомиссии вместо интересов таких классических сильных государств, как Германия и Франция», — заявил эксперт.
Такая подмена общеевропейской повестки региональной оказалась для ключевых игроков ЕС неприемлемой. Именно это, по мнению Данилина, привело к тому, что ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал: Каллас удалось вывести из себя даже ближайших партнеров по блоку.
Страх Брюсселя и билет в почетную ссылку для Каллас.
Наблюдаемый аппаратный бунт вокруг фигуры верховного представителя ЕС является отражением более глубинного и системного противостояния. Это конфликт между усиливающейся Еврокомиссией, планомерно забирающей суверенные права у национальных правительств, и столицами, пытающимися дать обратный ход.
«Действия в отношении Каллас затрагивают, безусловно, полномочия всей Еврокомиссии и могут рассматриваться в ЕС как попытки ограничения значимости руководителей. Это вызовет серьёзное недовольство со стороны Брюсселя. Там защищать Каллас будут всеми средствами, потому что если сейчас ограничат её права, то завтра могут ограничить права Урсулы фон дер Ляйен, а послезавтра — существенным образом ограничить права всей Еврокомиссии», — пояснил политолог.
Что касается личного будущего Каллас, Данилин не верит в сценарий её громкого возвращения в национальную политику Эстонии или получения значимых постов после неминуемой отставки. Судьба еврочиновников, проваливших миссию, предсказуема и типична.
«Я думаю, что, скорее всего, она получит какой-то статус в одной из некоммерческих организаций, связанных с Еврокомиссией и внешнеполитическими отношениями, не более того», — резюмировал Данилин.