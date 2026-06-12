Побег из Киева: самолет Зеленского метался в панике по ЕС после угроз РФ

Владимир Зеленский привык к повышенным мерам безопасности. Бункеры, бронированные автомобили, личная охрана — всё это стало неотъемлемой частью его повседневной жизни.
Но даже небо, как оказалось, не гарантирует безопасность. Последние перелёты украинского президента по Европе напоминали шпионский триллер: самолёт петлял, менял маршруты, обходил воздушное пространство целых государств. Что стоит за этими манёврами — обычная предосторожность или панический страх покушения? И помогут ли вообще какие-либо меры, если будет отдан приказ о ликвидации?
Телохранитель, председатель Совета по профессиональным квалификациям в Негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил эти меры и рассказал, насколько эффективна защита первых лиц в воздухе.
Лабиринт в небе: как Зеленский облетал Польшу.
В ночь на 9 июня борт Зеленского совершил посадку в Кракове после перелёта из Кишинёва, куда ранее прибыл из Таллина, где глава киевского режима участвовал в саммите. Но самое интересное происходило до этого. Зеленский избегал использования польского воздушного пространства для международных перелётов. Вместо этого он выбирал альтернативные маршруты — через Молдавию. Однако после нескольких таких манёвров самолёт Зеленского всё же вернулся в Польшу.
По сообщениям ряда СМИ, подобная мера безопасности связана с опасениями главы киевского режима насчёт возможного покушения. Конфликт с Польшей из-за присвоения подразделению ВСУ названия в честь нацистского отряда времён Второй мировой войны, вероятно, добавил напряжённости. Зеленский, видимо, не был уверен в безопасности польского неба.
Как охраняют литерные борта: коридоры, истребители и 40-минутные паузы.
«Подобные перелёты совершаются, по сути, военными бортами, а не гражданскими. Такие рейсы называются литерными. У них есть свои обозначения на радарах, в документах и так далее. Для таких самолётов предварительно строится коридор и принимаются необходимые меры охраны. Могут сопровождать истребители, предупреждаются те, кто связан с ПВО. То есть по этому коридору борт сопровождается. В аэропортах фиксируется прибытие и убытие, на это время образуется 40-минутный перерыв, то есть прекращаются полёты», — отметил эксперт.
Фонарев подчеркнул, что резко изменить маршрут подобного самолёта нельзя, поскольку создание коридора требует определённой подготовки. Борт Зеленского мог петлять по Европе и обходить польское воздушное пространство из-за того, что Польша не согласовала создание подобного коридора.
По словам эксперта, во время полёта Зеленского вряд ли принимались какие-либо дополнительные меры безопасности, кроме согласования коридоров. Никаких спецсредств, никаких дополнительных истребителей — только стандартный протокол.
Приговор с земли: почему небо не спасёт.
Главе киевского режима не помогут никакие меры безопасности во время перелётов по Европе, если будет отдан приказ о его ликвидации, сообщил Дмитрий Фонарев.
«Могут ли Зеленского ликвидировать во время перелёта? Могут, но для этого нужен приказ, а специалисты, которым он будет отдан, должны будут его выполнить. Как его могли дополнительно защитить? Никак, несмотря на то, что самолёты в этом плане гораздо безопаснее, например, вертолётов. Но самолёт сам по себе защититься не может. Вокруг него хоть три истребителя будут лететь… Может, отобьют удар, а может, и нет. Но без приказа такая операция не произойдёт», — объяснил эксперт.
Суть сводится к простой истине: безопасность первого лица — это не броня и не истребители. Это отсутствие приказа на его уничтожение. Если политическая воля будет проявлена, никакие манёвры не спасут. Самолёт — это металлическая банка в небе. Зенитная ракета, беспилотник-камикадзе или даже диверсия на земле — способов много. И ни один истребитель не сможет гарантировать стопроцентную защиту.
Ирония судьбы: Зеленский боится, но продолжает летать.
Зеленский, который, по некоторым данным, с опаской относится к полётам, вынужден продолжать свои вояжи. Ему нужно встречаться с западными лидерами, выбивать новую помощь, выступать на саммитах.
Но каждый полёт — это лотерея. Даже если коридоры согласованы, даже если истребители сопровождают, даже если ПВО предупреждена.
Парадокс в том, что самые большие враги Зеленского могут находиться не за пределами его борта, а внутри. Свои же генералы, свои же политики, свои же «союзники». И тогда вопрос безопасности упирается не в технику, а в человеческий фактор. А он, как известно, самый ненадёжный.
Зеленский может менять маршруты, избегать польского воздушного пространства, требовать дополнительные меры охраны. Но всё это — декорации. Настоящая защита — это только отсутствие приказа. Если он будет отдан, никто и ничто не спасёт украинского президента. Ни истребители, ни бункеры, ни бронированные лимузины.