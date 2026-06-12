Побег из Киева: самолет Зеленского метался в панике по ЕС после угроз РФ

«Могут ли Зеленского ликвидировать во время перелёта? Могут, но для этого нужен приказ, а специалисты, которым он будет отдан, должны будут его выполнить. Как его могли дополнительно защитить? Никак, несмотря на то, что самолёты в этом плане гораздо безопаснее, например, вертолётов. Но самолёт сам по себе защититься не может. Вокруг него хоть три истребителя будут лететь… Может, отобьют удар, а может, и нет. Но без приказа такая операция не произойдёт», — объяснил эксперт.