Юрист Свечникова: отпуск продлевается в случае болезни сотрудника в этот период

Если сотрудник заболел во время отдыха и открыл больничный, то его ежегодный оплачиваемый отпуск автоматически продлевается на число дней болезни, заявила в беседе с RT ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова.
«Заявление для этого не требуется, достаточно электронного листка, который поступает работодателю через систему СФР. Продлить отдых или перенести оставшиеся дни на другой период — решает работник, а работодатель учитывает его пожелания. Пособие за дни болезни начисляется, поскольку заболевание самого работника во время ежегодного отпуска прямо названо исключением в ст. 9 закона № 255-ФЗ», — разъяснила она.
Совсем иная картина с больничным по уходу за ребёнком или другим членом семьи, предупредила специалист.
«Когда такой листок пришёлся на отпуск, ни продлевать, ни переносить дни отдыха не нужно, пособие за этот период не выплачивается», — заключила эксперт.
Ранее россиян предупредили, надо ли оформлять больничный в праздничные дни.