Юрист Свечникова: отпуск продлевается в случае болезни сотрудника в этот период

«Заявление для этого не требуется, достаточно электронного листка, который поступает работодателю через систему СФР. Продлить отдых или перенести оставшиеся дни на другой период — решает работник, а работодатель учитывает его пожелания. Пособие за дни болезни начисляется, поскольку заболевание самого работника во время ежегодного отпуска прямо названо исключением в ст. 9 закона № 255-ФЗ», — разъяснила она.