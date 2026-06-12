Актеры театра в Мариуполе увольнялись из-за визитов «Азова»*

«Азов»* заходил, и с оружием заходили. Появлялись люди с оружием, чтобы взять пригласительные на спектакль, даже на русскоязычный. После этого у меня артисты увольнялись и уезжали. Никому не приятно видеть в театре людей с оружием. Мы гражданские люди", — сказал Кожевников.