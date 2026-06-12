МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Актеры русского драматического театра Мариуполя увольнялись после визитов боевиков националистического батальона «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые приходили в театр с оружием, рассказал РИА Новости директор театра в 2016—2022 годах Владимир Кожевников.
«Азов»* заходил, и с оружием заходили. Появлялись люди с оружием, чтобы взять пригласительные на спектакль, даже на русскоязычный. После этого у меня артисты увольнялись и уезжали. Никому не приятно видеть в театре людей с оружием. Мы гражданские люди", — сказал Кожевников.
По его словам, вышестоящее руководство выбивало «азовцам»* квоты на билеты в театр.
Он также рассказал, что театр привозил боевикам «Азова»* спектакль по пьесе Тараса Шевченко «Гайдамаки». Позже руководство театра получило выговор от близких к Киеву националистов за критику в адрес Польши, которую сочли политически неуместной.
В 2014 году после госпереворота в Киеве в Мариуполе провели референдум о создании ДНР. Киевский режим отправил в город карательные подразделения, после захвата города там расквартировали полк «Азов»*.
* Запрещенная в России террористическая организация.