WSJ: Трамп хочет, чтобы конгрессмены «отменили» его импичменты первого срока

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его окружение хотят убедить конгрессменов принять резолюцию о символическом аннулировании двух попыток подвергнуть его импичменту в первый президентский срок. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Трамп — первый президент в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды. Оба случая касались его первого президентского срока, имели место в 2019 и 2021 годах и, несмотря на одобрение Палаты представителей, были отклонены в Сенате Конгресса.
Издание напоминает, что в апреле конгрессмен-республиканец Даррел Исса представил резолюцию об аннулировании обоих импичментов, соавторами инициативы стали 23 республиканца, в ее тексте предлагается считать обе процедуры «аннулированными, как если бы Палата представителей никогда не одобряла статьи об импичменте».
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил The Wall Street Journal, что обсуждал резолюцию с Трампом и его советниками, однако этот вопрос «не находится на первом месте в списке приоритетов» Республиканской партии. Как отмечает газета, резолюция, даже в случае ее принятия Палатой представителей, станет для Трампа лишь символической победой и едва ли будет иметь правовой вес, так как американская конституция не предусматривает такой процедуры.
Почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц заявил изданию, что не уверен, можно ли аннулировать данные решения конгрессменов. «Никто не знает ответа», — сказал он. Профессор права из Университета Северной Каролины Майкл Герхард назвал это «абсурдной идеей».