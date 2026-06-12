WSJ: Трамп хочет, чтобы конгрессмены «отменили» его импичменты первого срока

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил The Wall Street Journal, что обсуждал резолюцию с Трампом и его советниками, однако этот вопрос «не находится на первом месте в списке приоритетов» Республиканской партии. Как отмечает газета, резолюция, даже в случае ее принятия Палатой представителей, станет для Трампа лишь символической победой и едва ли будет иметь правовой вес, так как американская конституция не предусматривает такой процедуры.