Медик Васильев рассказал, как 30 часов стабилизировали раненного в пах бойца

Он добавил, что боец получил ранение в первые дни боя, когда пути эвакуации техникой еще не были достаточно разведаны, а на основном маршруте подорвались саперы. Рассматривался также вариант пешей эвакуации на носилках, но он проходил через Шервудский лес с тяжелым рельефом и перепадом высот, к тому же он тогда частично контролировался противником. С такой тяжелой травмой боец мог бы не перенести столь тяжелую и долгую эвакуацию, отметил Васильев.