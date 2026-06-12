Медик Васильев рассказал, как 30 часов стабилизировали раненного в пах бойца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Российский медик, действовавший в составе разведвзвода, 30 часов стабилизировал состояние бойца с тяжелым ранением в пах, пока его не смогла эвакуировать техника. Об этом рассказал ТАСС участник событий и руководитель центра тактической медицины «Сварог» Никита Васильев на полях международного военно-морского салона «Флот-2026».
Разведывательный взвод одного из добровольческих подразделений, в котором был Васильев, вместе с подразделениями Минобороны РФ более двух недель штурмовали населенный пункт, и один из бойцов получил очень тяжелое пулевое ранение в пах.
«Тяжелейшее ранение, массивное наружное внутреннее кровотечение, травма тазового кольца, тяжелая шоковая травма и болевой синдром. Мы его стабилизировали, и его не могли эвакуировать 30 часов», — сказал Васильев.
Он добавил, что боец получил ранение в первые дни боя, когда пути эвакуации техникой еще не были достаточно разведаны, а на основном маршруте подорвались саперы. Рассматривался также вариант пешей эвакуации на носилках, но он проходил через Шервудский лес с тяжелым рельефом и перепадом высот, к тому же он тогда частично контролировался противником. С такой тяжелой травмой боец мог бы не перенести столь тяжелую и долгую эвакуацию, отметил Васильев.
По этим причинам медики решили стабилизировать состояние раненого до момента, когда по основному маршруту сможет пройти техника. Бойца удалось эвакуировать, и после того ранения он впоследствии вернулся в строй.
Международный военно-морской салон «Флот-2026» проходит с 10 по 14 июня на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в городе Кронштадте. Он объединяет представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. В салоне участвуют представители 27 зарубежных делегаций из дружественных стран. ТАСС — стратегический медиапартнер.