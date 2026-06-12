США уничтожили два беспилотника Ирана, запущенных в сторону Ормузского пролива

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отменены в связи с достижением консенсуса по условиям будущего соглашения. Он пояснил, что это решение было принято после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики. Глава Белого дома также отметил, что основные положения будущей сделки уже согласованы при участии США, Израиля и ряда ближневосточных стран. В Тегеране назвали спекуляцией заявления Трампа.