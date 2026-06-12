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США уничтожили два беспилотника Ирана, запущенных в сторону Ормузского пролива

Американские военные перехватили два иранских беспилотника в районе Ормузского пролива. Об этом сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

По утверждению неназванного американского чиновника, Тегеран попытался нанести удар по коммерческим судам, проходившим через пролив. Военные США сбили оба аппарата. Подробности операции не раскрываются. Инцидент произошёл на фоне напряжённой ситуации в регионе.

«ВС США сбили два иранских ударных дрона-камикадзе», — написала Гриффин на своей странице в социальной сети X.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану отменены в связи с достижением консенсуса по условиям будущего соглашения. Он пояснил, что это решение было принято после того, как переговоры с иранской стороной получили одобрение высшего руководства Исламской Республики. Глава Белого дома также отметил, что основные положения будущей сделки уже согласованы при участии США, Израиля и ряда ближневосточных стран. В Тегеране назвали спекуляцией заявления Трампа.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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