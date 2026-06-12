МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал Развожаев в своем канале на платформе «Макс».
По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
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