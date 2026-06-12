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«Умеет удивлять»: Дарчиев оценил перспективы отношений России и США при Трампе

Посол Дарчиев: Трамп способен обеспечить прорыв в отношениях России и США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обладает потенциалом для достижения значимых результатов в российско-американских отношениях. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Дипломат уточнил, что оставшегося срока полномочий Белого дома достаточно для реализации крупных инициатив, хотя дальнейшее развитие внутриполитической ситуации в США сейчас трудно прогнозировать.

«Для этого нужна политическая воля. Мне кажется, что президент Трамп — человек и политик, который умеет удивлять, способен на прорыв», — сказал Дарчиев на приеме по случаю Дня России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что лучшим периодом в истории отношений России и США стало союзничество двух стран в годы Второй мировой войны. По ее словам, единство было достигнуто вопреки всем ужасам.

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