Fars: Иран еще не утвердил никакой текст для соглашения с США

По информации агентства, спустя некоторое время после заявления американского лидера о том, что несколько итоговых элементов договоренностей с Ираном был согласован, близкий к иранской переговорной команде источник сообщил, что ни один текст для предварительного меморандума с США еще не был утвержден исламской республикой.