Посол Дарчиев: политические перемены в США эры Трампа — это всерьез и надолго

«Это может нравиться или нет, но это реальность, реальность всерьез и надолго», — отметил он, комментируя феномен трампизма и вызванные им изменения в политической жизни США. «Это к вопросу о [последних] двух с половиной годах [работы] нынешней [вашингтонской] администрации. Я не думаю, что что-то кардинально изменится по прошествии этих лет. Будут другие лица, другие люди, а может быть, и тот же самый, мы не знаем. Мы этого просто не знаем. Я как человек, долго занимающийся Америкой, практически всю свою сознательную жизнь, перестал удивляться — просто потому, что происходят вещи немыслимые. Но это происходит», — подчеркнул дипломат, беседуя с репортерами на приеме в посольстве по случаю Дня России.