Посол Дарчиев: политические перемены в США эры Трампа — это всерьез и надолго

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Политические преобразования в США эпохи президента Дональда Трампа — это «всерьез и надолго», и едва ли «что-то кардинально изменится» после завершения пребывания у власти нынешней американской администрации. Такое мнение 11 июня высказал в беседе с журналистами посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
«Это может нравиться или нет, но это реальность, реальность всерьез и надолго», — отметил он, комментируя феномен трампизма и вызванные им изменения в политической жизни США. «Это к вопросу о [последних] двух с половиной годах [работы] нынешней [вашингтонской] администрации. Я не думаю, что что-то кардинально изменится по прошествии этих лет. Будут другие лица, другие люди, а может быть, и тот же самый, мы не знаем. Мы этого просто не знаем. Я как человек, долго занимающийся Америкой, практически всю свою сознательную жизнь, перестал удивляться — просто потому, что происходят вещи немыслимые. Но это происходит», — подчеркнул дипломат, беседуя с репортерами на приеме в посольстве по случаю Дня России.
«Видимо, вступаем в какую-то новую, неведомую эпоху. Но не хочу быть пророком. Это не моя работа. Моя работа в том, чтобы [российско-американские] отношения не стали хуже. Этому меня учили мои предшественники. И попытаться сделать их чуть-чуть лучше. Сегодняшний прием в этом смысле маленький, но шажок», — заявил Дарчиев.