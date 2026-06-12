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Развожаев: Севастополь отражает атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные группы

Военные отражают воздушную атаку украинских формирований на Севастополь, задействованы системы ПВО и мобильные огневые группы.

Военные отражают воздушную атаку украинских формирований на Севастополь, задействованы системы ПВО и мобильные огневые группы.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА, используя различные средства поражения, в том числе и стрелковое оружие.

«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал глава города.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.

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