Развожаев: Севастополь отражает атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные группы

Военные отражают воздушную атаку украинских формирований на Севастополь, задействованы системы ПВО и мобильные огневые группы.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА, используя различные средства поражения, в том числе и стрелковое оружие.
«Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал глава города.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе.
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