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В Тегеране заявили, что не утверждали текст меморандума с Вашингтоном

Иран не утвердил ни одного текста соглашения с Вашингтоном, касающегося мирного урегулирования вооружённого конфликта. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, комментируя заявление президента США Дональда Трампа от 11 июня о достижении договорённостей о прекращении войны.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняет агентство, после того как американский лидер заявил о согласовании нескольких итоговых элементов договорённостей с Ираном, источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщил, что исламская республика ещё не утвердила ни один текст предварительного меморандума с США.

Позднее президент США заявил, что Соединённые Штаты договорились о завершении войны с Ираном, однако соответствующие документы пока ожидают подписания. По данным Fars, иранская сторона не согласовала текст меморандума. При этом Трамп также выступил с утверждением, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи мог одобрить условия будущей договорённости с США.

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