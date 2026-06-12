В Тегеране заявили, что не утверждали текст меморандума с Вашингтоном

Как уточняет агентство, после того как американский лидер заявил о согласовании нескольких итоговых элементов договорённостей с Ираном, источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщил, что исламская республика ещё не утвердила ни один текст предварительного меморандума с США.
Позднее президент США заявил, что Соединённые Штаты договорились о завершении войны с Ираном, однако соответствующие документы пока ожидают подписания. По данным Fars, иранская сторона не согласовала текст меморандума. При этом Трамп также выступил с утверждением, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи мог одобрить условия будущей договорённости с США.