Владимир Путин поздравил омичей с Днём России

Президент Владимир Путин 12 июня поздравил губернатора Виталия Хоценко и жителей Омской области с Днём России.
Телеграмма поступила на имя главы региона. В ней президент отметил значение праздника для страны и обратился ко всем омичам.
«Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — говорится в телеграмме президента России Владимира Путина.
Напомним, День России отмечают 12 июня. Этот праздник относится к числу самых молодых государственных праздников страны.