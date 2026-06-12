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Владимир Путин поздравил омичей с Днём России

Президент направил телеграмму с поздравлением на адрес губернатора Виталия Хоценко.

Источник: Om1 Омск

Президент Владимир Путин 12 июня поздравил губернатора Виталия Хоценко и жителей Омской области с Днём России.

Телеграмма поступила на имя главы региона. В ней президент отметил значение праздника для страны и обратился ко всем омичам.

«Любовь к родной стране, гордость за её историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ. Уверен, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений», — говорится в телеграмме президента России Владимира Путина.

Напомним, День России отмечают 12 июня. Этот праздник относится к числу самых молодых государственных праздников страны.