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Посол Дарчиев назвал признаки улучшения отношений между Россией и США

Посол Дарчиев: находившиеся на нуле отношения между Россией и США восстановились.

Источник: Комсомольская правда

Отношения между Россией и США, которые ранее находились на минимальной планке, в настоящее время восстановлены на межгосударственном уровне. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Хорошо уже то, что все-таки межгосударственные связи, которые были на нуле, восстановились», — сказал дипломат.

В качестве примеров улучшения взаимодействия Дарчиев указал на участие представителей Белого дома и Госдепартамента США в мероприятиях по случаю Дня России, а также на визит российских депутатов в Вашингтон в мае.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп на самом деле общаются на «ты». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры двух стран тепло относятся друг к другу.

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