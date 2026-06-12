Аналитик Рыбников: после обновления смартфон может разряжаться быстрее

После установки обновления многие пользователи замечают, что смартфон начинает разряжаться значительно быстрее обычного. В большинстве случаев это связано не с ухудшением состояния аккумулятора и не с ошибкой производителя, а с процессами, которые запускаются в системе сразу после обновления операционной системы.
Об этом рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
«Обновление затрагивает большое количество компонентов устройства: системные службы, приложения, механизмы безопасности, базы данных и файловую систему. После перезагрузки смартфон начинает выполнять фоновую обработку данных. Система индексирует фотографии, документы и сообщения для ускорения поиска, перестраивает кеш приложений, оптимизирует программный код и заново анализирует пользовательские сценарии работы устройства», — подчеркнул он.
По словам специалиста, все эти операции требуют вычислительных ресурсов процессора и постоянного обращения к памяти, что приводит к повышенному энергопотреблению.
«Дополнительную нагрузку создают приложения. После обновления многие программы начинают синхронизацию данных с облачными сервисами, проверяют совместимость с новой версией операционной системы и загружают собственные обновления», — заявил аналитик.
Отмечается, что иногда причиной ускоренного разряда становятся и новые функции, появившиеся в обновлении.
«Разработчики могут добавить более сложные алгоритмы обработки фотографий, расширенные механизмы защиты данных, интеллектуальные сервисы на основе искусственного интеллекта или дополнительные средства анализа активности пользователя», — предупредил эксперт.
Рыбников пояснил, что ситуация не всегда связана только с работой программного обеспечения.
«Со временем ёмкость любого литийионного аккумулятора снижается. Если обновление устанавливается на устройство, которое эксплуатируется несколько лет, возросшая вычислительная нагрузка может сделать уже существующий износ батареи более заметным», — отметил он.
По словам специалиста, оценивать влияние обновления на автономность лучше не сразу после установки, а через несколько дней.
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