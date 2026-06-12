Аналитик Рыбников: после обновления смартфон может разряжаться быстрее

После установки обновления многие пользователи замечают, что смартфон начинает разряжаться значительно быстрее обычного. В большинстве случаев это связано не с ухудшением состояния аккумулятора и не с ошибкой производителя, а с процессами, которые запускаются в системе сразу после обновления операционной системы.