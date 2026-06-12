Первые лица Дальнего Востока и Приморья поздравили жителей с Днём России

Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков и другие представители власти региона поздравили жителей с Днём России, который отмечается сегодня, 12 июня. Чего пожелали первые лица Дальнего Востока и Приморья — в материале.
С главным праздником страны жителей Дальнего Востока и Арктики поздравил вице-премьер Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что этот день символизирует единство, силу и независимость нашей великой страны, богатой своей историей, талантами и героическими подвигами народа. Дальневосточники не просто гордятся прошлым Отечества, но и строят его будущее.
«Силами всех жителей на Дальнем Востоке и в Арктике реализуются масштабные инфраструктурные проекты, вводятся предприятия, социальные объекты, меняется облик дальневосточных и арктических городов. Впереди у нас еще много работы. Уверен, вместе мы с ней справимся, ответим на все вызовы, отстоим правду, интересы и суверенитет России, сделаем комфортнее жизнь во всех уголках нашей страны. Желаю всем жителям Дальнего Востока и Арктики крепкого здоровья, благополучия, личных и трудовых побед и мирного неба над головой!», — говорится в поздравлении полпреда.
Глава Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что Россия — наш общий дом, который объединяет миллионы разных, но одинаково преданных своей стране людей. Именно любовь к Родине во все времена помогала нашим предкам вместе преодолевать тяжёлые испытания, одерживать ратные и трудовые победы, совершать научные открытия, добиваться успехов в спорте и творчестве.
«Сегодня, когда нам приходится отвечать на вызовы современности, особенно важно помнить, что каждый из нас — гражданин великой, непобедимой страны. Наши земляки защищают Родину в ходе специальной военной операции, независимо от национальности, вероисповедания, прежнего профессионального призвания. А тыл гордится каждым воином! Мы — единый народ, который с годами становится только сильнее. И от работы каждого региона, от достижений его жителей зависит успех всей нашей большой страны. Приморье вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда её не подводили», — отмечает Олег Кожемяко.
Глава Владивостока Константин Шестаков подчеркнул, что этот праздник — символ единства и общей любви к месту, где мы родились и живём.
«Для каждого из нас Россия начинается здесь: с нашего города, нашей улицы, нашей семьи. Когда мы говорим “Россия”, мы говорим о вас. О тех, кто воспитывает детей, работает в больницах и школах, благоустраивает дворы, помогает соседям, хранит домашний уют и защищает Родину. Вы делаете Владивосток по-настоящему родным. Пусть наш общий дом — и город, и страна — всегда остаётся местом, где ждут, понимают и поддерживают. Мира, радости и уверенности в завтрашнем дне каждой семье! Владивосток — это мы», — поздравил горожан мэр.
Напомним, что на главной площади города проходит празднование Дня России. Мероприятия продлятся до 17.00.