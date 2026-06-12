Первые лица Дальнего Востока и Приморья поздравили жителей с Днём России

«Сегодня, когда нам приходится отвечать на вызовы современности, особенно важно помнить, что каждый из нас — гражданин великой, непобедимой страны. Наши земляки защищают Родину в ходе специальной военной операции, независимо от национальности, вероисповедания, прежнего профессионального призвания. А тыл гордится каждым воином! Мы — единый народ, который с годами становится только сильнее. И от работы каждого региона, от достижений его жителей зависит успех всей нашей большой страны. Приморье вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда её не подводили», — отмечает Олег Кожемяко.