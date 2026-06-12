В парламенте Таджикистана уверены в продолжении укрепления диалога с РФ

В нем говорится, что Таджикистан придает большое значение дальнейшему развитию отношений дружбы, стратегического партнерства и межпарламентского сотрудничества с РФ. «Убежден, что парламентский диалог между нашими странами будет и далее последовательно укрепляться во благо дружественных народов», — подчеркивается в тексте. Эмомали поздравил Матвиенко с Днем России и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а российскому народу — мира, стабильности и процветания.