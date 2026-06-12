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В парламенте Таджикистана уверены в продолжении укрепления диалога с РФ

Председатель Маджлиси милли Маджлиси оли Рустам Эмомали поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина с Днем России.

ДУШАНБЕ, 12 июня. /ТАСС/. Председатель Маджлиси милли Маджлиси оли (верхняя палата парламента) Таджикистана, председатель города Душанбе Рустам Эмомали убежден в продолжении укрепления парламентского сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Об этом говорится в поздравительном послании в честь Дня России председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В нем говорится, что Таджикистан придает большое значение дальнейшему развитию отношений дружбы, стратегического партнерства и межпарламентского сотрудничества с РФ. «Убежден, что парламентский диалог между нашими странами будет и далее последовательно укрепляться во благо дружественных народов», — подчеркивается в тексте. Эмомали поздравил Матвиенко с Днем России и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности, а российскому народу — мира, стабильности и процветания.

Спикер таджикского парламента также направил поздравительное послание председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину.

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