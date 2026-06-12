Граждан Швеции задержали после вызывающего инцидента на границе с РФ

Полиция норвежской области Финнмарк сообщила о задержании трех граждан Швеции, которые бросали камни через границу из Норвегии на территорию России. Каждому из них назначен штраф в размере 8 тысяч норвежских крон, что составляет около 844 долларов.
По данным правоохранителей, действия шведских граждан были квалифицированы как нарушение правил, действующих на государственной границе. Соответствующее сообщение опубликовано полицией Финнмарка, граничащего с Россией.
Как передает телеканал TV2, норвежское законодательство запрещает совершать в районе границы или через нее действия, которые могут носить угрожающий либо запугивающий характер.
Ранее российские дипломатические объекты в Швеции становились объектами инцидентов с использованием беспилотников. Так, 7 сентября 2025 года на территорию посольства России в Швеции был сброшен пакет с краской. Аналогичный случай произошел 5 июля того же года, когда пакет с краской с дрона был сброшен на территорию торгового представительства РФ в Швеции.
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