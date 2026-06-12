Граждан Швеции задержали после вызывающего инцидента на границе с РФ

Ранее российские дипломатические объекты в Швеции становились объектами инцидентов с использованием беспилотников. Так, 7 сентября 2025 года на территорию посольства России в Швеции был сброшен пакет с краской. Аналогичный случай произошел 5 июля того же года, когда пакет с краской с дрона был сброшен на территорию торгового представительства РФ в Швеции.