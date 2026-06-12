ВС РФ уничтожили три огневые группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях

КУРСК, 12 июня. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили три огневые группы ВСУ в Харьковской и Сумской областях, общее число потерь составило более 40 солдат. Также ВС РФ нанесли удары по украинским пунктам управления БПЛА и военной технике, сообщили ТАСС в группировке войск.
«В ходе выполнения боевых задач операторами войск беспилотных систем (БПС) группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп, огневая артиллерийская позиция и места взлета БПЛА ВСУ. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено 4 пункта управления БПЛА, танк, три огневые группы, боевая бронированная машина HMMWV, три пикапа ВСУ», — рассказали в группировке.
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