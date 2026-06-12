WSJ: Трамп хочет убедить Конгресс аннулировать его импичменты

За первый президентский срок Дональду Трампу объявляли импичмент дважды. В первый раз его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Второй случай был связан с обвинениями в подстрекательстве к мятежу после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. В обоих случаях господин Трамп был оправдан и ему удалось избежать отстранения от должности.