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Военный эксперт назвал способы уничтожения тел погибших бойцов ВСУ

Вооруженные силы Украины используют различные способы уничтожения останков погибших военнослужащих для сокрытия реальных потерь.

Вооруженные силы Украины используют различные способы уничтожения останков погибших военнослужащих для сокрытия реальных потерь. Такое мнение в интервью aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Поводом для заявления стала информация о том, что три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили позиции на северной окраине поселка Казачья Лопань в Харьковской области. По имеющимся данным, перед отходом были подорваны подвальные помещения, где находились останки погибших военнослужащих.

Иванников заявил, что нельзя исключать существование регламентов, которыми руководствуются подразделения, занимающиеся обращением с телами погибших. По его словам, для сокрытия останков могут использоваться различные методы, включая захоронение в ранее использовавшихся местах погребения.

Эксперт также утверждает, что останки, представляющие особую ценность для украинской стороны, стараются эвакуировать в крупные города, где имеются морги. Остальные тела, по его словам, уничтожаются различными способами, в том числе непосредственно в районе боевых действий.

По мнению Иванникова, такие действия могут преследовать две цели: сокрытие фактических потерь и исключение возможности идентификации погибших, что, как считает эксперт, влияет на вопросы выплат родственникам военнослужащих.

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