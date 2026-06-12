Военный эксперт назвал способы уничтожения тел погибших бойцов ВСУ

Поводом для заявления стала информация о том, что три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили позиции на северной окраине поселка Казачья Лопань в Харьковской области. По имеющимся данным, перед отходом были подорваны подвальные помещения, где находились останки погибших военнослужащих.