Вооруженные силы Украины используют различные способы уничтожения останков погибших военнослужащих для сокрытия реальных потерь. Такое мнение в интервью aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Поводом для заявления стала информация о том, что три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ оставили позиции на северной окраине поселка Казачья Лопань в Харьковской области. По имеющимся данным, перед отходом были подорваны подвальные помещения, где находились останки погибших военнослужащих.
Иванников заявил, что нельзя исключать существование регламентов, которыми руководствуются подразделения, занимающиеся обращением с телами погибших. По его словам, для сокрытия останков могут использоваться различные методы, включая захоронение в ранее использовавшихся местах погребения.
Эксперт также утверждает, что останки, представляющие особую ценность для украинской стороны, стараются эвакуировать в крупные города, где имеются морги. Остальные тела, по его словам, уничтожаются различными способами, в том числе непосредственно в районе боевых действий.
По мнению Иванникова, такие действия могут преследовать две цели: сокрытие фактических потерь и исключение возможности идентификации погибших, что, как считает эксперт, влияет на вопросы выплат родственникам военнослужащих.
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