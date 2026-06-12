Страны Евросоюза обсуждают возможную реорганизацию дипломатической службы сообщества на фоне недовольства работой ее главы Каи Каллас. Об этом, как сообщает Financial Times, изданию рассказали высокопоставленные европейские чиновники.
По данным газеты, рассматривается несколько вариантов изменений. Один из них предполагает передачу части полномочий дипломатической службы под контроль Еврокомиссии и государств-членов ЕС. Другой сценарий предусматривает ограничение самостоятельности главы внешнеполитического ведомства.
Тему возможных перемен прокомментировал кипрский журналист Алекс Христофору. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что отставка Каллас стала бы серьезным ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, в Брюсселе все активнее обсуждаются пути урегулирования украинского конфликта, а позиция Киева может играть все меньшую роль в этих процессах.
Христофору также подверг критике работу главы европейской дипломатии, заявив, что она нанесла ущерб внешнеполитической деятельности Евросоюза. Он высказал мнение, что возможные кадровые изменения стали следствием неудовлетворенности ее работой.
Ранее испанская газета Pais писала, что Каллас стала частью одного из наиболее критикуемых руководящих составов в Брюсселе за последние десятилетия. Издание отмечало, что ее внимание к отношениям с Россией влияет на подход к другим международным вопросам.
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