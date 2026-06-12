Тему возможных перемен прокомментировал кипрский журналист Алекс Христофору. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что отставка Каллас стала бы серьезным ударом для главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, в Брюсселе все активнее обсуждаются пути урегулирования украинского конфликта, а позиция Киева может играть все меньшую роль в этих процессах.