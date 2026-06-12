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Россия заявила о готовности быстро рассмотреть кандидатуру посла США

Россия ожидает от Соединенных Штатов предложения по кандидатуре нового посла в Москве и готова оперативно рассмотреть соответствующее решение.

Россия ожидает от Соединенных Штатов предложения по кандидатуре нового посла в Москве и готова оперативно рассмотреть соответствующее решение. Об этом заявил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Александр Дарчиев.

По словам дипломата, выбор американской стороны будет рассмотрен быстро. Он отметил, что Москва ждет решения Вашингтона по данному вопросу.

Дарчиев также выразил надежду, что новый посол США со временем прибудет в российскую столицу.

При этом дипломат подчеркнул, что решение о назначении главы американской дипмиссии в Москве остается за Соединенными Штатами.

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