Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с украинскими деятелями культуры заявил, что считает всех граждан равными в правах, отвечая на вопрос о представителях ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующее заявление прозвучало в ходе обсуждения общественного отношения к этой теме на Украине.