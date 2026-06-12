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Тема однополых* браков вновь прозвучала на встрече Зеленского с общественниками

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с украинскими деятелями культуры заявил, что считает всех граждан равными в правах, отвечая на вопрос о представителях ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с украинскими деятелями культуры заявил, что считает всех граждан равными в правах, отвечая на вопрос о представителях ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующее заявление прозвучало в ходе обсуждения общественного отношения к этой теме на Украине.

Вопрос Зеленскому задал руководитель общественной организации «Украинские ЛГБТ-военные за равные права» Александр Деменко. Он поинтересовался, нужны ли сейчас культурные проекты, направленные на повышение толерантности к представителям ЛГБТ* и нормализацию этого явления в украинском обществе.

Отвечая на вопрос, Зеленский заявил, что считает необходимым открыто обсуждать подобные темы в обществе. По его словам, все люди обладают одинаковыми правами.

Тема однополых брачных союзов ранее уже поднималась на Украине на официальном уровне. В 2022 году на сайте Зеленского был опубликован ответ на петицию об организации однополых браков, собравшую 25 тысяч подписей. Тогда он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации таких союзов.

Позднее комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации рекомендовал к рассмотрению законопроект об однополых союзах. В апреле 2026 года Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обновлении семейного и гражданского кодексов, связанный с этой инициативой.

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