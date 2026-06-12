Суд приговорил экс-президента Республики Корея к 30 годам за передачу БПЛА КНДР

«Эту операцию нельзя рассматривать как справедливый ответ на отправку шаров с мусором из Северной Кореи, за ней стояли личные мотивы, не связанные с государственной безопасностью или обороной», — добавил суд. В декабре 2024 года президент Юн Сок Ёль в нарушение конституции объявил военное положение, за что его впоследствии отстранили от власти. Летом и весной 2024 года с территории КНДР запускали воздушные шары с мусором в ответ на действия активистов, которые отправляли медикаменты с агитационными материалами.