На Западе заявили о возможном воздействии России на сигналы GPS из космоса

Западные страны в последнее время сталкиваются с перебоями в работе GPS, а некоторые эксперты связывают эти инциденты с предполагаемыми испытаниями Россией новых космических технологий. Об этом сообщила британская газета Daily Express.
Издание обратило внимание на исследование американских специалистов, которые зафиксировали кратковременные сбои при передаче спутниковых данных. По их данным, во время таких инцидентов одновременно снижался уровень сигнала на значительной территории — от Испании до Польши и через Атлантический океан до Канады, передает АБН24.
Согласно приведенной версии, каждый из эпизодов продолжался менее 10 секунд. Исследователи пришли к выводу, что источник помех мог находиться в космосе, поскольку масштаб распространения сигнала не соответствовал возможностям наземных систем подавления.
Как отмечает Daily Express, на Западе высказываются предположения о возможной связи этих сбоев со спутником «Космос 2546». По имеющимся оценкам, аппарат входит в систему раннего предупреждения о запусках баллистических ракет.
Авторы публикации утверждают, что помехи фиксировались в диапазоне частот, используемом GPS. При этом сигнал, как предполагается, был смещен относительно рабочей частоты навигационной системы, что позволило продемонстрировать возможности технологии без масштабного воздействия на инфраструктуру.
В материале также отмечается, что стабильная работа GPS имеет важное значение для современных экономик. Сбои в спутниковой навигации и синхронизации времени, по мнению экспертов, могут повлиять на работу транспортных систем, финансовой инфраструктуры и энергетических сетей.
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