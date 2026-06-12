МИД Ирана: текст меморандума с США практически согласован

Текст меморандума о взаимопонимании с Соединёнными Штатами согласован по основным пунктам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Об этом сообщил телеканал Press TV.
Как следует из заявления Багаи, основные формулировки документа уже утверждены. При этом иранский дипломат указал на причину затягивания процесса.
«Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», — заявил Багаи.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение с Ираном может быть подписано на выходных в Европе.
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