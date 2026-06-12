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Эксперт Степанов: сценарий Венесуэлы не сработает у США в случае с Кубой

Элиты острова обладают большим единством, отметил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сценарий военной интервенции и похищения законно избранного лидера, примененный Пентагоном в Венесуэле, в случае Кубы может оказаться болезненным для США из-за большего единства элит Острова Свободы. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«В любом случае венесуэльский сценарий с Кубой не пройдет, так как нет такого раскола в элитах, который наблюдался в Венесуэле, и вряд ли мы тут столкнемся с фактором внутреннего предательства», — пояснил эксперт, комментируя недавнее заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США рассматривают различные варианты действий в отношении Кубы, включая ликвидацию кубинского лидера.

Целями планируемой операции, по мнению Степанова, стали ликвидация китайского и российского военного и военно-технического присутствия в Карибской зоне, блокирование возможностей радиоэлектронной разведки Народно-освободительной армии Китая, а также центра подготовки военных специалистов. Кроме того, считает эксперт, Вашингтон хочет перевести фокус с болезненной кампании в Иране на более слабого по американским оценкам противника — Кубу, которая находится на пике экономического удушения.

Как считает Степанов, операция будет сопряжена с большими рисками для США, включая потери авиации из-за большого количества ПЗРК и мобильных огневых групп на Кубе. Высадка морского десанта потребует уничтожения прибрежной инфраструктуры и противокорабельных комплексов, часть которых размещена под землей — опыт Ирана показывает, что США не всегда гарантированно справляются с такими задачами.

Потенциальное уничтожение десантного корабля с морпехами стало бы серьезным имиджевым ударом по администрации США. «Кубинский спецназ, сохранивший наследие советской и китайской школ, на своей земле умеет работать. США могут споткнуться об остров», — резюмирует Степанов.

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