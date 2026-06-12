ТАСС: новые подразделения военной полиции Украины брошены под Чернигов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Дополнительные подразделения военной службы правопорядка ВСУ переброшены в Черниговскую область для задержания дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговскую область переброшены дополнительные подразделения украинской военной полиции для задержания дезертиров. По оценкам противника, данный регион является лидером по количеству сбежавших украинских военнослужащих», — сказал собеседник агентства.
Как свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских правоохранительных органов, депутатов Верховной рады и местных СМИ, число военнослужащих ВСУ, с начала года самовольно покинувших свои части, составляет 70−80 тыс. Общее число беглецов превышает 250 тыс.