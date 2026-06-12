Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании

«Что касается формулировок, то в своих основных пунктах текст практически согласован. Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе», — отметил Багаи.
Ранее дипломат назвал спекулятивными заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения, подчеркнув, что «еще ничего окончательно не согласовано». По его словам, Вашингтон за последние несколько месяцев неоднократно менял свою позицию и нарушал режим прекращения огня.
В четверг Трамп сообщил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. Как уточнил американский лидер, подписание может состояться в Европе в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса. По его утверждению, в меморандуме о взаимопонимании Иран даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки станет также снятие морской блокады. Документы, как заявил президент США, предстоит окончательно оформить в ближайшие несколько дней.
Ранее вечером американский лидер объявил об отмене запланированных атак на Исламскую Республику, отметив, что переговоры с Тегераном перешли на высший уровень и получили одобрение руководства страны.