Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании

В четверг Трамп сообщил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. Как уточнил американский лидер, подписание может состояться в Европе в присутствии вице-президента Джей Ди Вэнса. По его утверждению, в меморандуме о взаимопонимании Иран даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным оружием. Частью сделки станет также снятие морской блокады. Документы, как заявил президент США, предстоит окончательно оформить в ближайшие несколько дней.