Bloomberg: обмен посланиями США и Ирана идет по сложной схеме

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Тегеран ведут переговоры об урегулировании вооруженного конфликта «окольным дипломатическим путем», обмениваясь посланиями благодаря пакистанским посредникам и задействуя курьеров. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их оценке, переговоры представляют собой не столько реальные обсуждения, сколько «громоздкий процесс», когда на передачу сообщений уходят дни. По утверждению собеседников агентства, американские предложения поступают к иранскому руководству «окольным дипломатическим путем», часто с задействованием специальных курьеров, чтобы не раскрывать местонахождение верховного лидера исламской республики аятоллы Моджтабы Хаменеи.
Вести переговоры помогают пакистанские посредники, получающие сообщения от США и передающие их Ирану, добавляет Bloomberg. Согласно его данным, прямой канал связи сохраняется между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД исламской республики Аббасом Арагчи.
11 июня американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что несколько итоговых положений договоренностей с Ираном согласован всеми вовлеченными в переговоры сторонами, однако американские силы будут поддерживать морскую блокаду исламской республики до заключения сделки. Президент США также написал в соцсети Truth Social, что «итоговые положения были одобрены как в принципе, так и во всех подробностях всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравия, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны».