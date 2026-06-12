Bloomberg: обмен посланиями США и Ирана идет по сложной схеме

11 июня американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что несколько итоговых положений договоренностей с Ираном согласован всеми вовлеченными в переговоры сторонами, однако американские силы будут поддерживать морскую блокаду исламской республики до заключения сделки. Президент США также написал в соцсети Truth Social, что «итоговые положения были одобрены как в принципе, так и во всех подробностях всеми участвующими сторонами, включая США, Израиль, Саудовскую Аравия, ОАЭ, Катар, Турцию, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Иорданию, Египет и другие страны».