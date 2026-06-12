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Дарчиев заявил об ожидании решения по назначению посла США в Москве

Посол РФ в США Александр Дарчиев выразил надежду на назначение американского посла в Москве. Об этом господин Дарчиев заявил на приеме по случаю Дня России.

Посол РФ в США Александр Дарчиев выразил надежду на назначение американского посла в Москве. Об этом господин Дарчиев заявил на приеме по случаю Дня России.

«Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны», — сказал посол (цитата по ТАСС).

Россия ждет решения Вашингтона по этому вопросу, добавил господин Дарчиев. Он добавил, что любой выбор США будет оперативно рассмотрен.

В июне 2025 года бывший посол США в Москве Линн Трейси завершила свою миссию. Она занимала пост посла США с января 2023 года.

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