Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos

Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший «Адмирал Бутаков») передан Индии в 2024 году, второй — Tamal (бывший «Адмирал Истомин») — в 2025 году. Два других строятся в Индии: «Трипут» (Triput) спущен на воду летом 2024 года, «Тавасья» (Tavasya) — в марте 2025 года.