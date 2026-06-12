Закупленные Индией в России фрегаты перевооружили на ракеты BrahMos

КРОНШТАДТ, 12 июн — РИА Новости. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные Индией в России, перевооружены на ракетный комплекс BrahMos, сообщил РИА Новости содиректор совместного российско-индийского предприятия BrahMos Александр Максичев на военно-морском салоне «Флот-2026».
«Продолжается вооружение кораблей ВМС Индии ракетами BrahMos. Первые два фрегата проекта 11356, закупленные в России, также уже вооружены этими ракетами», — сказал Максичев.
Он добавил, что и вторая двойка кораблей этого проекта, которые строятся в Индии, также будет вооружена ракетами BrahMos.
Контракт на четыре фрегата проекта 11356 между РФ и Индией был подписан в 2018 году. Первый Tushil (бывший «Адмирал Бутаков») передан Индии в 2024 году, второй — Tamal (бывший «Адмирал Истомин») — в 2025 году. Два других строятся в Индии: «Трипут» (Triput) спущен на воду летом 2024 года, «Тавасья» (Tavasya) — в марте 2025 года.
BrahMos Aerospace — совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или наземных платформ. Предприятие создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет НПО машиностроения.